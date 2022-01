Stiri pe aceeasi tema

- Doua nume sunt vehiculate in Partidul Național Liberal pentru funcția de ministru al Digitalizarii dupa demisia lui Florin Roman, este vorba despre Sabin Sarmas și Iulian Popescu, au declarat surse din PNL pentru Libertatea.Sabin Sarmaș este deputat de Cluj și presedinte al Comisiei de tehnologia informatiei…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri, 22 decembrie, ca nu s-a discutat in coalitia de guvernare varianta asumarii raspunderii in privinta certificatului COVID, precizand ca acesta poate sa treaca in Parlament, in 2-3 zile , informeaza News.ro. Presedintele Senatului si al PNL, Florin Citu,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat, in aceasta dupa-amiaza, la București, cu conducerea Guvernului si Parlamentului Romaniei. Sefa statului a avut o intrevedere cu prim-ministrul interimar Florin Cițu, ales astazi in funcția de Președinte al Senatului Romaniei. Presedinta Maia Sandu…

- Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cițu, a declarat miercuri seara, 17 noiembrie, ca Dan Vilceanu nu a fost o propunere de premier avansata in negocierile dintre partide, dar a menționat ca i-a propus totuși presedintelui PSD numele lui Alexandru Rafila, insa Marcel Ciolacu „nu a fost…

- Dacian Ciolos, presedintele USR, a spus joi, la Digi 24 ca partidul exclude in continuare varianta unui Guvern de coalitie condus de liderul PNL, Florin Citu. El a explicat ca sunt "foarte clare...

- Liberalii discuta, marti, in sedinta conducerii partidului, despre flexibilizarea mandatului de negociere cu USR si PSD, in vederea formarii unui Guvern cu o majoritate stabila in Parlament, dupa esecul premierului desemnat Nicolae Ciuca. Liderii de filiale isi exprima punctele de vedere, cele din…

- Conducerea PNL a aprobat lista de miniștri din Guvernul Ciuca și programul de guvernare. Catalin Predoiu este propus la Ministerul Apararii, Alina Gorghiu la Ministerul Justiției, Florin Roman la Ministerul Economiei și Robert Sighiartau la Cercetare. Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat ca lista…

- Social-democrații au depus, luni, o plangere penala pe numele premierului interimar Florin Cițu, a vicepremierului Kelemen Hunor și pe numele miniștrilor Cseke Attila și Dan Vilceanu, pe care ii acuza de constituire de grup infracțional organizat și abuz in serviciu in privința alocarii fondurilor.…