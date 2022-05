PNL la 147 ani: independența, unitatea și modernizarea României 24 mai – Ziua Partidului Național Liberal este un recurs la istorie justificat de faptul ca acțiunea Partidului National Liberal sta la baza Romaniei independente, suverane, intregite și modernizate. Marii oameni politici și de stat ai Partidului Național Liberal au intemeiat, construit și modernizat statul roman. Programatic, in ani potrivnici și cu sacrificii personale majore, liderii liberali au realizat prima modernizare a Romaniei. Astazi, dupa aderarea Romaniei la UE și NATO, tot Partidului Național Liberal ii revine misiunea de a desavarși a doua modernizare a Romaniei – aducerea țarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

