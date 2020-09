Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban acuza ca inainte de alegeri exista „unii care umbla cu chimirul” din care scot bani pentru a convinge o parte din electorat sa voteze cu PSD. In acest context, el s-a aratat convins ca voturile alegatorilor din Calarasi nu sunt de vanzare.In discursul tinut duminica,…

- Apple a dat si ea in judecata Epic Games dupa ce jocul Fortnite a fost scos din App Store. Ei acuza ca Epic Games si-a facut propriul sistem de plata in joc ca sa nu plateasca vreun comision, anunța MEDIAFAX.Data in judecata de Epic Games pentru scoaterea jocului Fortnite din magazinul de…

- Rareori a putut fi auzit premierul Ludovic Orban spunand cuvantul „negociere”. Daca guvernului actual i se poate reprosa ceva ce nu poate fi contrazis, am putea remarca rigiditatea, lipsa de abilitate in a-si face rost de sustinatori. Incapatanarea PNL de a nu face aliante poate deveni pro. Poate…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a spus, duminica seara, la Romania TV, ca Ludovic Orban minte atunci cand spune ca nu știe ca are pesediști in partid."In țara PNL o sa caștige de unde au luat primari de la PSD. Am vazut ca a fost intrebat. Cum sa zica domnul Orban ca nu știe ca are…

- "Ciolacu tace! Ne pleaca primari din partid? Ciolacu tace! Exista nemultumiri ingrozitoare in partid? Ciolacu tace! Ne injura si blesteama propriul electorat ca suntem vanduti si mamaligi? Ciolacu tace! Face PNL-ul numai nenorociri si abuzuri? Ciolacu tace! Sunt amenintati sau calcati in picioare…

- Fostul secretar general al PSD-ului, de pe vremea cand formațiunea era condusa de catre Liviu Dragnea, combate pe Facebook. Cand nu critica Guvernul pentru gestionarea situației generate de noul coronavirus, Codrin Ștefanescu iși face auzite nemulțumirile la adresa actualei conduceri a PSD-ului. Totul,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului ne informeaza ca nu mai puțin de 90% dintre maștile de protecție aflate pe piața sunt neconforme. Adica nu sunt bune. Le purtam degeaba. Aceasta informație ne parvine cand? La cateva luni bune de la declanșarea epidemiei transformate in pandemie.…