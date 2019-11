Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii se pregatesc sa schimbe configuratia conducerii Parlamentului Romaniei. Alina Gorghiu ar urma sa fie nou presedinte al Senatului, dupa victoria de asta din Parlament, potrivit surselor Antena 3. Astfel, Teodor Meleșcanu ar urma sa piarda aceasta poziție. Guvernul Orban a trecuts,…

- Klaus Iohannis a chemat guvernul PNL la Palatul Cotroceni, pentru a depune juramantul! Surpriza, insa, la ceremonie! Printre zecile de liberali se afla și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, și Teodor Meleșcanu, președintele Senatului.Ludovic Orban a afirmat ca președinților…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca la PNL au ajuns informații conform carora cei de la PSD nu-i vor lasa pe Teodor Meleșcanu, președintele Senatului și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, sa intre in sala pentru a nu ajuta la cvorum. Astfel, ședința va fi condusa de…

- Candidatul propus de PSD, Teodor Melescanu, a fost ales, marti, in functia de presedinte al Senatului, fiind votat de 73 dintre senatorii prezenti la sedinta de plen. Contracandidatul sau, Alina Gorghiu, propusa de catre PNL, a obtinut 59 de voturi Din totalul de 136 de senatori au fost prezenti 134.…

- „Un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila, impreuna cu colegii ei, vrea sa o aplice ALDE. Decizia luata in ALDE a fost ca ALDE sa aiba o propunere in persoana colegului nostru Iani Popa. Ne vom trezi in situația nefireasca de a avea doua propuneri pentru funcția de președinte, amandoua…

- Teodor Melescanu - sustinut de PSD, Alina Gorghiu - propusa de PNL si Ion Popa de la ALDE sunt cei trei candidati care vor cere marti, in plen, votul senatorilor pentru a fi alesi ca presedinte al Camerei...

- Senatorii isi vor alege azi noul presedinte, in cursa pentru aceasta functie fiind inscrisi Teodor Melescanu, membru al ALDE sustinut de PSD, Alina Gorghiu (PNL) si Ion Popa (ALDE). Prima sansa o are Melescanu din moment ce PSD mai are nevoie de doar un vot, adica al lui Melescanu, pentru a avea majoritatea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu negociaza, cu cei din PNL, o sustinere a senatorului liberal Alina Gorghiu la sefia Senatului. Calculele nu ii ajuta, insa, pe cei din Opozitie. Problema este ca Opozitia, in acest moment, nu are voturile pentru a-si impune un presedinte al Senatului. PSD are, in…