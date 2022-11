Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul 22 – 23 octombrie, in centrul Bucureștiului vor fi mai multe restricții de circulație. In Piața Construtuției traficul va fi ingreunat din cauza inființarii mai multor treceri de pietoni provizorii pentru Festivalul berii. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutiera și Primaria…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca…

- Fostul primar general Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, susține ca achiziția facuta de Primaria Capitalei pentru noile tramvaie este neconforma cu licitația de oferte lansata de instituție. Aceasta susține ca este vorba de „fapte extrem de grave, cu iz penal” și il acuza pe actualul edil,…

- Este o ancheta la Spitalul Județean din Oradea, unde familia unui pacient cu epilepsie susține ca acesta a fost agresat de cei care trebuiau de fapt sa ii acorde ingrijire. Un medic este acuzat ca a incercat sa ascunda incidentul. Intreaga scena s-a intamplat intr-o zi cand barbatul a fost vazut de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca partidul nu a luat inca o decizie cu privite la candidaturile pentru alegerile locale din 2024 in marile orase. Ciuca a raspuns astfel unei intrebari privind candidatul PNL la Primaria Capitalei, in condițiile in care, vineri, Marcel Ciolacu a anunțat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a „lansat-o”, vineri, pe Gabriel Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei, declarand ca partidul și ceilalți lideri au incredere ca in 2024, Firea il va bate pe Nicușor Dan, care tocmai și-a anunțat intenția de a candida pentru inca un mandat. ”Deja nu mai e un secret, Gabriela…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a „lansat-o”, vineri, pe Gabriel Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei, declarand ca partidul și ceilalți lideri au incredere ca in 2024, Firea il va bate pe Nicușor Dan, care tocmai și-a anunțat intenția de a candida pentru inca un mandat. ”Deja nu mai e un secret, Gabriela…

- Guvernul va adopta proiectul legislativ care prevede acordarea unor sume de la bugetul de stat pentru decontarea operațiilor in vitro pentru cupluri infertile, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. Gabriela Firea a precizat ca proiectul derulat de ministerul pe care il conduce, impreuna cu ministerul…