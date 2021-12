PNL dorește o LEGE a certificatului verde: „Efectele negative se văd zi de zi” PNL dorește o LEGE a certificatului verde: „Efectele negative se vad zi de zi” PNL dorește o LEGE a certificatului verde: „Efectele negative se vad zi de zi” Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat luni ca este nevoie de o lege a certificatului verde. „Aceasta oscilație sau nehotarare a unora intarzie acest proces și efectele negative se vad zi de zi”, a atras atenția liberalul. „Noi de dorim urgentarea acestor dezbateri. De altfel, aceasta oscilație sau nehotarare a unora intarzie acest proces și efectele negative se vad zi de zi. Ne-am dori responsabilitate din partea parlamentarilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

