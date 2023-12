Stiri pe aceeasi tema

- Al. Florin Țene -Numai credința in Nașterea lui Iisus gasește privirea sau fraza cea mai simpla, care pune alinare pe ranile cititorilor. -Talentul ziaristului este de a spune in cuvinte simple lucruri complicate. -Greșeala de a nu spune adevarul in articole, il face pe ziarist sa treaca de la seninul…

- „PNL nu susține sub nicio forma impozitarea progresiva a pensiilor private. Pilonul 2 de pensii va fi aparat sub orice forma de PNL in Parlament”, a anunțat deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL.„Urmare a discutiilor pe care le-am avut cu domnul ministru Bolos referitor la Pilonul 2 de pensii…

- PNL nu sustine recompensarea celor care denunta faptele de evaziune fiscala, a declarat marti deputatul liberal Florin Roman. „Este o alta decizie luata de Grupul fiscal, impreuna cu conducerea partidului, pe care i-am comunicat-o ministrului de Finante, ca in actuala forma nu sustinem acel proiect…

- "Este echilibrata și facuta de așa natura incat pensiile romanilor sa creasca. Avem 2 etape, in prima se majoreaza cu 13,8%, cea de-a doua din septembrie, cand va fi recalcularea. Sursa de finanțare va fi aceeași ca pana acum, bugetul asigurarilor sociale de stat și bugetul de stat, avem exact prevazuta sursa…

- Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru 2024 ar trebui sa fie trimis la Parlament in cursul acestui an, din punctul meu de vedere, dar aici Coalitia de guvernare va hotari, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. "De saptamana viitoare vor incepe…

- „Avem in discutie. Stiti foarte bine ca am redus plafonul la energie electric. Sunt ferm convins ca anul viitor, pe schema de baza se vor mai adauga anumite modificari, sunt in analiza in momentul acesta si la Ministerul Energiei si la domnul vicepremier Marian Neacsu si cat de curand vom veni cu ele,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat luni la Varna, daca ia in calcul reducerea plafonului la gaze, in conditiile in care acest plafon este sub cotatiile pietei, ca acest lucru este in discutie. „Toate o sa vina la pachet oricum cu bugetul de stat. Imi doresc ca bugetul de stat, la fel ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va avea o intalnire cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a discuta cu privire la bugetul pe anul viitor, care trebuie aprobat pana la finalul anului. Șeful Guvernului a respins posibilitatea ca deficitul pe anul in curs sa depașeasca 6,8%.