- Veronel Bolborea, nepotul secretarului general al PSD Paul Stanescu, este acuzat de o sursa care a dorit sa ramana anonima ca, in calitate de șef al Direcției Sanitar-Veterinare Olt, mușamalizeaza un posibil dezastru ecologic. Mai exact, dejecțiile provenite de la ferma de porci deținuta de tatal…

- Un tanar din Olt a sunat la 112 și a amenințat ca se sinucide,dar s-a razgandit. Polițiștii l-au gasit in pat dormind, așaca l-au amendat cu 5.000 de lei.Tanarul de 24 de ani a sunat la numarul de urgența miercuri dimineața in jurul orei 5.00, spunand ca vrea sa-și incheie socotelile cu viața și are…

- Pro Romania și-a stabilit candidatul la Primaria Codlea. Președintele organizației Codlea, Ovidiu Nedeluț, a precizat ca este vorba despre Raul Druța, are 31 de ani. Este antreprenor, nu are contracte cu Primaria. „Toata echipa e tanara, oameni care n-au facut politica peste 90 % din conducerea organizației.…

- Fostul premier Sorin Grindeanu participa joi, la Slatina, la Conferinta Extraordinara a PSD Olt, alaturi de presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, si de secretarul general al formatiunii politice, Paul Stanescu, presedinte in functie al filialei judetene social-democrate. …

- Mihai Tudose și alți 140 de membri ai organizației Pro Romania din Brailaau plecat din partidul lui Victor Ponta. Este vorba despre organizația Pro Romania din Braila care s-a mutat la PSD, relateaza Romania TV. Anunțul a fost facut de președintele organizației PSD Braila in prezența lui Marcel Ciolacu…

- Pesta continua sa-și faca de cap in județul Olt, noi focare fiind confirmate. In zeci de localitați nu se mai permite mișcarea de animale din gospodarii. Doua exploatații comerciale sunt și ele in zona cu restricții. Doua noi focare de pesta au aparut in județ in ultimele zile, astfel ca numarul localitaților…

- Peste 220 de angajati de la o fabrica de componente auto din orasul Bals, adica majoritatea salariatilor unitatii in cauza, vor fi disponibilizati in luna decembrie, cand disponibilizarile colective vor afecta si 100 de angajati din domeniul confectiilor textile. Primarul din Balș, Madalin Teodosescu,…

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat duminica-seara la Slatina ca desi nu crede in decizii adoptate „la cald“, va trebui facuta o analiza, pentru ca rezultatul slab a fost determinat de alegerea candidatului.