PNL continuă angajările controversate la Apele Române. O chelneriţă angajată de „un animal politic” PNL continua sa faca angajari dubioase la Apele Romane, ultima fiind prezentata intr-un amplu material al jurnalistilor de la Recorder. Este vorba, de aceasta data, despre o angajare la Administrația Bazinala de Apa (ABA) Prut-Barlad, unde sef este Petru Avram, vicepreședinte PNL Iași. Rasturnare de situație: Pensiile ar putea crește in luna septembrie. Anunțul ministrului Muncii Acesta se recomanda subordonaților ca „un animal politic care va ajunge cel puțin ministru” și le cere specialiștilor din instituție sa accepte angajați care nu știu nici macar in ce se masoara debitul unui rau.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

