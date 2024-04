PNL Cluj și-a stabilit lista de candidați la Consiliul Județean. Cine se află pe listă din zona Turda-Câmpia Turzii? Liberalii clujeni și-au stabilit lista de candidați pentru Consiliul Județean. Printre aceștia se afla și nume din zona Turda-Campia Turzii. In prezent, PNL Cluj are 18 din totalul de 34 de mandate și deține și președinția CJ Cluj, prin Alin Tișe. De pe noua lista de candidați pentru alegerile din 9 iunie se afla Cristian Haiduc de la Campia Turzii; directorul Spitalului Municipal Turda- Ovidiu Stanila; George Moldovan- maior in rezerva de la Turda; Igor Cojocaru de la spitalul Turda etc. Iata lista primilor 20 de candidați potrivit surselor Ziua de Cluj: Tișe Alin (președintele CJ Cluj) Cristian… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

