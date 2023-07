Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat ca decizia a fost luata in cadrul Biroului Politic Național, așa ca aleșii care ar da inapoi de la votarea acestei legi vor parasi partidul pe care il conduce.

- George Simion afirma ca el este presedintele AUR, intrucat Congresul formatiunii „a fost validat prin hotarare definitiva si irevocabila”. „Procesul cu domnul Ciubuc vizeaza excluderea lui din partid si imprejurarile in care a avut loc, nu calitatea mea de presedinte”, arata el.

- Deputatul PNL Pavel Popescu spune ca liderii liberalilor se vor intalni pentru a discuta despre tensiunile cu PSD, ca urmare a refuzului premierului Ciolacu de a semna numirea lui Mircea Abrudean in funcția de secretar general al Guvernului. El spune ca exista un mandat din partea Biroului Național…

- Cetațenii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor merge la urne pentru a alege viitoarea componența a Parlamentului European in perioada 6-9 iunie 2024, potrivit unui anunț facut de Suedia care deține președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene.#COREPERII | The EU Ambassadors just…

- Vizita oficiala a premierului Romaniei, președintele Partidului Național Liberal, la Neamț s-a incheiat printr-o reuniune a liberalilor nemțeni, la care am avut onoarea sa-i avem invitați, alaturi de domnul prim-ministru, pe domnul prim-vicepresedinte PNL Gheorghe Flutur, pe seful Cancelariei premierului,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis liberalilor in sedinta informala de la Vila Lac ca isi asuma orice greseala pe timpul guvernarii, dar nu isi va asuma niciodata ca nu a guvernat bine. El le-a cerut sa schimbe perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentala, au precizat…

- Nr. 184.206 din 05.05.2023 ACTIVITATILE DE AMPLOARE CONTINUA PENTRU COMBATEREA BRACONAJULUI PISCICOL Ieri, 4 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Braila, Serviciului de Actiuni Speciale, Serviciului Criminalistic precum si ai Politiei Orasului Ianca, Faurei si Insuratei au efectuat 16…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca in perioada pandemiei de Covid-19, in timp ce romanii erau inchiși in case, liberalii ”furau de rupeau” la guvernare. Ciolacu ii acuza direct pe Ludovic Orban sau Florin Cițu, foști premieri ai PNL, de situația economica dificila in care se gasește Romania,…