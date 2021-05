Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta "cu incredere" in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind "cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii". Intrebat intr-o conferinta de presa daca se considera trecutul sau viitorul PNL, in…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta "cu incredere" in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind "cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii", anunța Agerpres. Intrebat intr-o conferinta de presa daca se considera trecutul…

- Pare tot mai evident, pe zi ce trece, ca la sefia PNL vor candida actualul presedinte Ludovic Orban si premierul Florin Citu. Daca unele organizatii judetene si-au anuntat deja sustinerea pentru vreun candidat, PNL Timis mai asteapta. De altfel, in perioada imediat urmatoare vor ajunge la Timisoara…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…

- Cele doua manifestari stiintifice internationale, sustinute in mediul online, cristalizeaza, an de an, in domeniul Stiintei Sportului si Educatiei Fizice, prin contibutia participantilor, reputati specialisti romani si straini, sau parteneri ai proiectelor europene.Facultatea de Educatie Fizica si Sport…

- PNL Dambovita a anuntat, joi, ca Biroul Politic a decis sustinerea candidaturii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, realegerea sa fiind o garantie a stabilitatii. PNL Dambovita este condusa de catre liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, propulsat in aceasta functie de…

- Organizatiile PNL din Ardeal nu-l sustin pe Ludovic Orban la Congres, dar nici pe Florin Citu, pentru ca, spun colegii de partid din centrul tarii, premierul nu si-ar fi plecat urechea la cerintele si nevoile lor.

- Președintele PNL, Ludovic Obran, a explicat de ce Partidul Național Liberal se opune PUZ-urilor de sector din București. „PNL a fost impotriva PUZ-urilor de sector. PUZ-ul sectorului 1 nu a fost necesar deoarece nu a fost adoptat. Ce ne dorim este sa fie o perspectiva corecta, atat din perspectiva…