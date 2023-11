PNL a decis să nu facă alianță cu PSD la alegerile din 2024 PNL a ales vineri, la Sinaia, calea „prin noi insine” in alegerile din 2024, respectiv sa mearga pe lista proprie si sa nu faca o alianta cu PSD pentru a merge pe liste comune in alegeri. Votul a fost dat in unanimitate in sedinta conducerii partidului, potrivit News.ro. Conducerea PNL a analizat trei scenarii privind alegerile de anul viitor: participarea pe lista proprie, o alianta cu PSD sau o coalitie de dreapta mai larga. Liberalii au votat in unanimitate sa nu faca alianta cu PSD si sa mearga pe lista proprie la alegerile din 2024. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

