Stiri pe aceeasi tema

Atacul furibund al foștilor miniștri USR-Plus dupa greșeala secretarului de stat din Ministerul Sanatații privind spitalele noi din fonduri PNRR este „disproporționat", spune PSD, care amintește de achizițiile de vaccinuri COVID-19, pentru care „Romania platește degeaba 1 miliard de euro".., scrie…

Secretarul de stat Adriana Pistol, din Ministerul Sanatații, s-a corectat luni dupa o „consultare" cu ministrul Alexandru Rafila in privința construirii de spitale noi din PNRR.

Presedintele american Joe Biden va anunta sambata un ajutor de 1 miliard de dolari pentru ameliorarea securitatii alimentare in Orientul Mijlociu si in Africa de Nord, amenintata dupa invazia rusa in Ucraina, a anuntat un responsabil al Casei Albe, informeaza AFP.

Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea "booster" anticovid a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani - coborand astfel varsta de la 80 de ani - impotriva unui nou "val vast" covid-19 din prezent, relateaza AFP.

Ministerul Sanatatii a anuntat ca, incepand de marti, se revine la raportarea zilnica privind cazurile de COVID-19.

Polonia a furnizat Ucrainei peste 240 de tancuri si 100 vehicule blindate, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, relateaza dpa preluat de agerpres.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, nu exclude posibilitatea extinderii programului pe care Ministerul Sanatatii il desfasoara pentru ajutoarea cuplurilor infertile care doresc copii, dar a precizat ca trebuie stabilite niste criterii, mentionand ca un factor de luat in seama il reprezinta varsta…

Președintele USR Sovata, Pal Karoly, și-a prezentat luni, 9 mai, demisia din partid, alaturi de intreaga filiala locala, informeaza publicația Zi-de-zi.ro.