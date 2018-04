Stiri pe aceeasi tema

- Comerțul online cu livrare in comunele din Romania a crescut simțitor in anul 2017. Potrivit unei analize facute de cel mai mare retailer online de pe piața romaneasca, anul trecut s-a inregistrat o creștere de 55% in ceea ce privesc comenzile livrate in mediul rural. Printre comunele care s-au evidențiat…

- Pentru 2018, Delgaz Grid si-a propus sa investeasca peste 494 milioane de lei, destinati in cea mai mare parte modernizarii retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice. Totodata, Delgaz Grid va continua sa deruleze campanii de informare a populatiei privind utilizarea corecta si…

- Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 89 percheziții domiciliare…

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Arges, efectueaza…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- Descinderile au demarat marți dimineața in Arad și alte 22 de județe, precum și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. „La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. Polițiștii efectueaza la aceasta ora 89 de percheziții in 23 de…