Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.000 de angajati ai farmaciilor, ai firmelor de curierat, din domeniul alimentatiei publice si reprezentanti mass-media ar urma sa beneficieze de un sprijin financiar in valoare de 200 lei, in vederea testarii PCR, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 18…

- Un numar de 3.000 de angajati ai farmaciilor, ai firmelor de curierat, din domeniul alimentatiei publice si reprezentanti mass-media ar urma sa beneficieze de un sprijin financiar in valoare de 200 lei, in vederea testarii PCR, conform unui proiect de...

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 20 de persoane se afla in carantina și 1.852 izolate la domiciliu. Continua acțiunile in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 In Alba, 20 de persoane se afla in carantina și 1.852 izolate la domiciliu. Continua…

- Luni, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj in care iși exprima punctual de vedere in legatura cu campania de testare a populației care va incepe cu data de 1 iunie. „Daca vrea sa faca ceva pentru protecția bucureștenilor, Gabriela Firea trebuie sa dezvolte propria infrastructura…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat luni includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Muncipiului București a programului de testare in masa a bucureștenilor. Este vorba despre un program prin care autoritațile vor sa identifice cazuri de infecție cu coronavirus,…

- Taxele si impozitele locale vor creste cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi „pentru”, trei „impotriva” si 13 abtineri, relateaza Agerpres. In raportul de specialitate sunt invocate…

- Firea a declarat joi, la inceputul sedintei Consiliului General, ca primul proiect pe ordinea de zi se refera la posibilitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala de a achizitiona teste pentru batranii din camine. "Primul proiect pe ordinea de zi se refera la posibilitatea Directiei Generale de…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare in care indeamna locuitorii sectorului sa stea in case și a anunțat ca a inchis locurile de joaca. In toate blocurile de va spala cu cloramina, iar strazile sunt stropite....