PLUS vrea începerea discuțiilor cu USR pentru fuzione In cadrul ședinței Consiliului Național,de sambata, PLUS a decis sa inceapa discuțiile in vederea unei fuziuni cu USR. Cu alte cuvinte sa stabileasca condițiile fuziunii și sa organizeze un Congres in acest sens in luna iulie a acestui an. Decizia luata de PLUS cu privire la propunerea de fuziune cu USR, in cadrul ședinței de Consiliu Național de sambata, 8 februarie, este urmatoarea: Consiliul Național PLUS acorda Biroului Național al partidului un mandat pentru a incepe discuția despre fuziune, cu 2 obiective – (1) elaborarea condițiilor de fuziune, respectiv (2) organizarea unui congres in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

