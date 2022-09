Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județene din Alba cauta un nou operator economic pentru finalizarea lucrarilor pe lotul 1 al Transalpinei de Apuseni, drumul turistic spectaculos care traverseaza munții la peste 1.000 de metri altitudine.Vechiul contract a fost reziliat dupa ce Societatea de Constructii Napoca…

- Zi mare pentru comuna Cornu Luncii. Primarul Gheorghe Fron a semnat contractele de execuție pentru lucrarile de ”creștere a eficienței energetice” a școlilor gimnaziale din satele Baișești și Braiești investiții care insumeaza aproximativ 4,4 milioane de lei fara TVA, fonduri europene atrase prin Programul…

- Astazi, 1 august 2022, am predat amplasamentul constructorului si am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea proiectului „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educaționala in Deva, Aleea Viitorului nr. 9, in vederea modernizarii și echiparii infrastructurii…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban – in calitatea sa de presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din județul Brașov, a semnat miercuri, 27 iulie, contractul de finantare pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii…

- Administrația locala din Slobozia a inceput reabilitarea «Ansamblului PECO» din oraș. Lucrarile se vor finaliza la sfarșitul anului viitor, insa oficialii Primariei Slobozia susțin faptul ca exista șanse mari ca șantierul sa se inchida mai devreme. Valoarea totala a proiectului se ridica la 10,6 milioane…

- Furnizorul de apa-canal Aquabis a scos la licitație lucrarile de modernizare și extindere a rețelelor de apa-canal in municipiu. Valoarea contractului trece de 100 de milioane de lei și presupune prelungirea rețelei de canalizare cu 20.000 de metri. Aquabis scoate la licitație lucrarile pentru modernizarea…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anuntat inceperea lucrarilor de reabilitare a Spitalului TBC, valoarea proiectului finantat prin Programul Operational Regional fiind de 3,5 milioane euro. Edilul a subliniat ca este primul proiect amplu de modernizare a unitatii spitalicesti,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) semneaza, saptamana aceasta, contractele pentru cadastrarea integrala a 240 de comune, lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara desfașurandu-se in cadrul Programului national…