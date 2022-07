Ploiesti/ Campionatul National de Karting (etapa a 3-a) are loc in weekend, pe Bulevardul Castanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 3-a din cadrul Campionatului Național de Karting Electric 2022 – ”Marele Premiu al Orașului Ploiești” se va desfașura in weekend-ul 2-3 iulie, pe Bulevardul Independenței, in organizarea Asociației Sportive Clubul de Karting București și sub autoritatea Federației Romane de Automobilism Sportiv.…

- Dueluri roata la roata, drifturi spectaculoase, motoare turate și mașini care accelereaza foarte rapid, pe toate le veți intalni la cea de-a doua etapa a Campionatului Național de Rallycross care se va desfașura la Mioveni, in weekendul 25-26 iunie, sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv.…

- De astazi se inchide Bulevardul Castanilor. Vezi pana cand! Avand in vedere organizarea de „Campionatului National de Super Slalom si Indemanare Auto", incepand cu data de 03 iunie, ora 22:00 și pana in data de 05 iunie 2022, ora 21:00, se inchide circulatia rutiera pe Bulevardul Independentei,…

- Potrivit autoritaților locale ploieștene, Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat inchiderea circulației rutiere pe Bulevardul Independenței, tronsonul cuprins intre statuia Radu Stanian și Monumentul Vanatorilor (inclusiv sensul giratoriu de la Gara de Sud), incepand…

- Primaria municipiului Ploiești invita cetațenii la un nou spectacol automobilistic, ”Trofeul Ploiești 2”, eveniment care se va desfașura pe Bulevardul Independenței, in weekend-ul 04-05 iunie 2022. Campionatele Naționale de Indemanare Auto (CNIA), Super Slalom (CNSS) și Vehicule Electrice (CNVE) revin…

- Trofeul ”Ploiești”, prima etapa din cadrul Campionatului Național de Super-Slalom, competiție inclusa in clendarul Federației Romane de Automobilism Sportiv, a avut loc in week-end și s-a bucurat de prezența unui numar important de sportivi, printre care și patru componenți ai clubului campinen de automobilism…

- Șoferul unui Ferrari, care a incercat o intoarcere cu derapaj in cadrul antrenamentelor competiției auto nu a mai putut controla masina si a lovit doua dintre mașinile parcate pe margine. Acesta a fost la un pas sa loveasca mai mulți spectatori care urmareau cursele, dupa cum se poate vedea din imaginile…

- In weekendul 14-15 mai, Ploieștul da startul sezonului competițional 2022 in Campionatul Național de Super Slalom (CNSS) și in Campionatul Național de Indemanare Auto (CNIA), evenimentul ”Trofeul Ploiești 1” urmand sa se desfașoare pe Bulevardul Independenței, sub autoritatea Federației Romane de Automobilism…