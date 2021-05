Stiri pe aceeasi tema

- Ploieștiului, Andrei Volosevici, a anunțat ca zece polițiști locali de la Ordine Publica, adica 10% din efective, au documente medicale prin care sunt scutiți de turele de noapte. Edilul a solicitat verificarea de catre Casa de Asigurari de Sanatate a documentelor respective, emise de diverse cabinete…

- Localnicii din Viișoara fierb de ieri, de cand in Heidenfeld se ridica un cort. Aceștia au auzit ca acolo vor sta cerșetorii. Intrebat CE e cu acel cort, Ioan Turc a afirmat: ”E o soluție temporara pentru dus cerșetorii spre legitimare!” Lucrari intense ieri in Heidenfeld. Angajații Primariei Bistrița…

- Un primar a gasit soluția pentru a nu mai da amenzi cetațenilor care nu poarta masca de protecție. El a instituit o noua regula printre polițiștii locali. Primarul municipiului Bacau, Dan Lucian Viziteu, a anuntat ca politistii locali nu ii vor mai amenda pe cetatenii din oras care vor fi gasiti pe…

- Clotilde Armand ia decizii drastice in privința salariilor acordate pentru orele suplimentare polițiștilor locali din sector, in perioada martie -septembrie 2020. "Fosta conducere a Politei Locale Sector 1 si-a pontat, anul trecut, in perioada starii de urgenta, sute de ore suplimentare inutil. Astfel,…

- UPDATE Primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, anunța ca vor fi declanșate anchete dupa incendiul de la Spitalul de Psihiatrie. Edilul șef vrea sa afle de ce un pacient avea o bricheta, iar medicii de garda nu au incercat sa-i ajute pe cei internați. „Clinica de Psihiatrie de la Parcul Romanescu…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan este dispus sa transfere Poliția Locala la Ministerul Afacerilor Interne, cu toata dotarea, cu tot Post-ul Edilul Targoviștei ia in calcul transferarea Poliției Locale, cu tot cu patrimoniu, la MAI, ,, numai sa preia cu totul activitatea’’ apare prima…

- Din cand in cand, unii șoferi din Piatra Neamț gasesc pe parbrizul mașinii o hartie pe care apare antetul Poliției Locale ( vezi), iar conducatorii auto sunt invitați la sediul instituției, pentru a da seama de vreo incalcare a legii. Potrivit documentului, ți se cere sa mergi la sediu cu tot cu permisul,…

- Un polițist local din Barlad și-a vandut uniforma pe internet. Totul a ieșit la iveala dupa ce cumparatorul a predat la sediul Poliției Locale din Barlad coletul in care se afla uniforma barbatului. Mai exact, omul a adus o geaca reflectorizanta, cu insemnele institutiei si o pereche de bocanci si spune…