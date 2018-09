Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti a intrat in ritmul un joc la trei zile, iar duminica, de la 17:00, va infrunta echipa croata GRK Varazdin 1930 in turul 1 al Cupei EHF – mansa a doua. Formatia bucuresteana pleaca in avanjat inaintea returului, dupa victoria cu 26-25 in Croatia, in urma cu...

- Petre Apostol Dupa o absenta de opt ani din cupele europene, echipa de handbal Steaua Bucuresti a revenit, duminica seara, cu o victorie, in primul tur preliminar al Cupei EHF. Printre protagonistii echipei steliste s-a regasit si ploiesteanul Ionut Georgescu, acesta fiind chiar capitanul gruparii ros-albastre,…

- CSA Steaua Bucuresti a facut un pas catre turul al doilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin, duminica, dupa ce a invins in deplasare formatia croata GRK Varazdin 1930, cu scorul de 26-25 (14-8), in prima mansa din primul tur preliminar. ''Ros-albastrii'' au castigat la limita,…

- Steaua Bucuresti a salvat ziua handbalului masculin, dupa ce a castigat cu 26-25 pe terenul echipei croate Varazdin, in turul 1 al Cupei EHF – mansa tur. Partida retur va avea loc peste o saptamana, la Chiajna. Ceva mai devreme, in aceeasi faza a competitiei, Potaissa Turda a fost...

- Handbalul porneste din plin cu toate motoarele in noul sezon, iar in acest weekend, pe langa meciurile din etapa 1 a Ligii Nationale la feminin, primele echipe din sectorul masculin isi vor face debutul in cupele europene. Steaua Bucuresti si Potaissa Turda vor juca duminica, in...

- Steaua Bucuresti, prima echipa romaneasca de handbal masculin acceptata in SEHA League, competitie rezervata doar echipelor de cupe europene, a invins marti, pe teren propriu, formatia slovaca Tatran Presov, scor 26-25 (12-16).Marcatorii echipei steliste au fost Rosu 7 goluri, Grbovici 4,…

- Steaua Bucuresti participa in premiera in SEHA League, o liga regionala la handbal masculin, iar primul meci il va sustine azi, de la ora 18:15, cu Tatran Presov (Slovacia). Meciurile reprezentantei Romaniei se vor vedea si in Romania la DigiSport.

- HCM Ramnicu Valcea se va duela cu echipa invingatoare din meciul LC Bruhl Handball (Elvetia) - Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), Magura Cisnadie va intalni pe invingatoarea din meciul dintre Slavia Praga (Cehia) si UHC Mullner Bau Stockerau (Austria), iar HC Zalau va evolua in compania formatiei…