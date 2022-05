Ploiesteanca Daria Parvu i-a luat locul viceprimarului Nicodim

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei municipiului Ploiești, reprezentata de catre domnul Andrei Liviu Volosevici – primar, domnul Daniel Nicodim și doamna Magdalena Trofin – viceprimari și doamna Simona Albu - administrator public al orașului, a primit luni, 2 mai, Ziua Naționala a Tineretului, la sediul municipalitații,…

- Ieri a fost o zi dedicata exclusiv galopului pe Hipodromul Ploiesti, unde s-au adunat in tribune (in ciuda vremii total potrivnice, fiind frig, iar ploaia necontenind vreun moment) circa 200 de pasionati ai turfului, care au tinut sa vada cele trei curse din program: una de calificare si doua intreceri…

- UPDATE: ” Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie. In cursul zilei de 08 aprilie 2022, ca urmare a obtinerii autorizarilor…

- Potrivit unor surse, vineri, procurorii DNA Timisoara au intrat in biroul viceprimarului municipiului Timisoara, Ruben Latcau (USR). Cel mai probabil, este vorba despre neachizitionarea, de catre Primaria Timisoara, pentru al doilea an consecutiv, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera…

- Viceprimarul Ploiestiului Dan Nicodim a participat, miercuri seara, la evenimentul organizat de municipalitate cu ocazia Zilei Nationale a Greciei, la Filarmonica "Paul Constantinescu" din Ploiesti. Edilul a subliniat importanta relatiei de cordilitate dintre cele doua popoare in contextul…

- O NOUA ZI, ALȚI PESTE 100 DE REFUGIAȚI PRIMIȚI IN JUDEȚUL NOSTRU Dupa preluarea de la Gara de Sud a refugiaților ajunși astazi in Ploiești, trierea a fost facuta de catre autoritați de aceasta data in Sala "Europa" a Palatului Administrativ. Lucrurile au mers bine și de aceasta data,…

- N.D. In urmatoarele doua luni, orchestra simfonica și corul Filarmonicii ” Paul Constantinescu” vor efectua un amplu turneu european. Astfel, avandu-l la pupitrul dirijoral pe Alexander Steinitz, artiștii prahoveni vor susține peste 70 de reprezentații in Germania, Franța, Elveția și Austria, repertoriul…

- Aprobat prin Hotarare de Consiliu in sedinta ordinara din februarie, spectacolul lui Stefan Banica ”Te iubesc, Femeie!” de la Sala Sporturilor ”Traian” este cadoul si semnul de respect al administratiei municipale catre doamnele si domnisoarele – sotii, mame, bunici, prietene, fiice – din Ramnicu Valcea.…