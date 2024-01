Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari meteorologice, pentru intervalul luni - marți, vremea se va schimba. Aria precipitațiilor se extinde incepand din vest. La munte va ninge și se va depune strat de zapada. In regiunile sudice și estice vor fi depuneri de polei.

- Incepand din aceasta seara, aspectul vremii se va schimba transant, informeaza ONG Meteo.BN. Potrivit sursei citate, in prima parte a zilei, atmosfera va fi una linistita, insa pe parcursul dupa-amiezei cerul se va acoperi progresiv. „Spre seara, incepand dinspre nord-vestul teritoriului precipitațiile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ghetus pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM zilele urmatoare!

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna in zonele montane și in județele din regiunea Moldovei, vineri dimineața. Polițiștii rutieri ii atenționeaza pe șoferi ca și in Transilvania se circula in condiții de carosabil acoperit cu polei.

- Un val de aer polar aduce ninsori puternice și viscol. Se circula greu, in șapte județe din țara, unde este lapovița și ninsoare. Frigul s-a instalat deja, iar temperaturile sunt mai scazute decat ar fi normal la inceputul lunii decembrie. Peisaj de iarna in aproape toata țara. Este alerta de lapovița…

- Meteorologii anunța o zi mohorata și rece pentru dambovițeni. Cerul va fi noros pe toate durata zilei, maxima de astazi nu va depași 6 °C, iar precipitațiile sunt preconizate pentru toata durata zilei in cantitați destul de mari. In zona montanta a județului, precipitațiilor vor cadea sub forma de zapada.…

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de precipitatii moderate cantitativ, valabila pentru majoritatea zonelor tarii. La munte si in Moldova se va depune strat de zapada. In celelalte regiuni vor predomina ploile, apoi vor fi precipitații mixte și izolat se va depune polei.

- Articolul Cine nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna risca amenzi usturatoare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii trebuie sa fie pregatiți inca de pe acum sa circule in siguranța pe șoselele acoperite de polei sau zapada. Cei care nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna se pot…