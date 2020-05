Ploi torenţiale afectează India şi Bangladesh înainte de sosirea ciclonului Amphan Ploi torentiale si vanturi puternice s-au dezlantuit in doua state din estul Indiei si in regiuni din Bangladesh cu cateva ore inainte de sosirea unui ciclon puternic, care ar urma sa loveasca miercuri zonele costiere, iar echipele de interventie evacueaza milioane de sateni catre altitudini mai inalte intr-o operatiune complicata, desfasurata in plina pandemie de COVID-19, informeaza Reuters.



Oficiali ai agentiei de gestionare a dezastrelor din Bangladesh au declarat ca s-au mobilizat pentru a evacua circa doua milioane de persoane din regiunile de coasta pe masura ce ciclonul Amphan… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de persoane se pregatesc marti in Bangladesh si in estul Indiei de sosirea ciclonului Amphan, unul dintre cei mai puternici din ultimii ani, intr-un context complicat de pandemia de COVID-19, informeaza agerpres.ro.

- Milioane de persoane se pregatesc marti in Bangladesh si in estul Indiei de sosirea ciclonului Amphan, unul dintre cei mai puternici din ultimii ani, intr-un context complicat de pandemia de COVID-19, informeaza AFP. Amphan este de asteptat sa ajunga in nordul Golfului Bengal miercuri…

- UPDATE – India a inceput sa evacueze milioane de oameni de-a lungul coastei sale estice, inaintea unui super-ciclon din Golful Bengal. Furtuna este de asteptata sa loveasca maine Bengalul de Vest si statele Orissa (Odisha). Peste 20 de echipaje de salvare au fost deja operationalizate, iar alte cateva…

- India a inceput operatiunea de evacuare a mii de persoane si a sistat operatiunile portuare inaintea sosirii unui ciclon asteptat sa ajunga pe coasta de est saptamana aceasta, au precizat luni autoritatile. Situatia pune presiune suplimentara pe serviciile de urgenta care se lupta cu pandemia de COVID-19,…

- India a inceput operatiunea de evacuare a mii de persoane si a sistat operatiunile portuare inaintea sosirii unui ciclon asteptat sa ajunga pe coasta de est saptamana aceasta, au precizat luni autoritatile. Situatia pune presiune suplimentara pe serviciile de urgenta care se lupta cu pandemia de COVID-19,…

- Sute de oameni au stat, luni, la o coada in fața unui magazin de alcool din capitala Indiei, New Delhi, care a inceput sa relaxeze restricțiile impuse timp de 40 de zile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite Reuters . Unele birouri și-au reluat activitatea cu mai puțini angajați iar…

- Bulgaria interzice intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor din 15 tari marcate puternic de epidemia de coronavirus, intre care Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda, Marea Britanie si Elvetia, incepand cu data de 18 martie, a declarat ministrul sanatatii luni, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Autoritațile italiene au anunțat in aceasta dimineața ca vor inchide zone mari din nordul tarii, pentru a lupta impotriva propagarii epidemiei de coronavirus, a anuntat, duminica dimineata, premierul Giuseppe Conte, potrivit Reuters. Aceste masuri, fara precedent, vor afecta aproximativ 16 milioane…