- Meteorologii au emis, vineri, noi alerte meteo. ANM anunta ploi torentiale pana sambata dimineata, iar 19 judete se afla sub avertizare Cod portocaliu de precipitatii ce depasesc 40 - 60 l/mp. Prima alerta Cod galben este in vigoare in intervalul vineri ora 13.00 – ora 21.00.

- Meteorologii anunța pentru astazi averse puternice cu descarcari electrice in nordul țarii, iar in centru și regiunea de nord cer variabil, fara precipitații. Maximele de astazi vor oscila intre +24 și +26 grade Celsius. De maine, precipitații vor cadea și in centrul țarii, iar de vineri și la sud.…

- Vineri, 22 aprilie 2021, vremea se va incalzi, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru luna aprilie, in majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse intre 13 grade Celsius in depresiuni și 22 de grade Celsius in zona de sud a țarii. Vremea va fi apropiata de normalul termic in…

- Vremea devine instabila la nivelul Capitalei, iar pana vineri dimineata vor fi conditii de averse, in timp ce vantul se va intensifica, arata prognoza publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, in intervalul 19 mai, ora 17:00, 20 mai, ora…

- Este cod portocaliu de ploi abundente in 19 judete, in 11 județe au fost atenționari cod galben de vant puternic, iar in București sunt condiții de averse și vreme inchisa, potrivit informarilor meteo.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala, valabila pentru intervalul 3 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 10:00. Cerul va avea innorari și vor fi perioade in care va ploua in intervalul menționat. Ploile vor fi mai intense in prima parte…

- Administratia Nationala pentru Meteorologie a emis o avertizare de vreme rece, valabila in sud si sud-estul tarii, in intervalul 21 martie, ora 23:00 – 23 martie, ora 10:00. ANM a emis si o prognoza speciala pentru Bucuresti, tot in acelasi interval.

- Ploile și ninsorile puternice continua in toata țara. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo pana sambata, intre care un Cod portocaliu de ninsori abundente pentru zona montana din 14 județe. In intervalul miercuri ora 10:00 - joi ora 06:00, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane,…