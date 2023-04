Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a suferit pierderi grele in urma atacurilor sale asupra Avdiivka, un oras din regiunea Donetk, a anuntat Ministerul britanic al Apararii marti in informarea sa zilnica privind razboiul din Ucraina, relateaza DPA.Se crede ca un regiment a pierdut o mare parte din vehiculele sale blindate intr-o…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Rusia va fi forțata sa respinga amenințarea de la granițele sale - cat mai de departe, in functie de armele care vor fi livrate Ucrainei de catre țarile occidentale, a declarat ministrul rus al apararii, general de armata Serghei Șoigu, intr-un comentariu facut la postul de televiziune "Rossia-1"…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

Rusia a acuzat duminica Ucraina ca planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a arunca vina asupra Moscovei inaintea unei reuniuni importante a ONU, dar nu a furnizat dovezi pentru a sustine aceasta teza, relateaza Reuters, conform news.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse.

- Rusia diminueaza in mod deliberat numarul pierderilor sale in razboiul impotriva Ucrainei, afirma sambata Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin informativ cu privire la situatia de pe frontul din Ucraina, in baza datelor furnizate de serviciile sale de informatii, potrivit DPA si Ukrinform,…

Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca a efectuat atacuri masive cu rachete asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei de presa RIA, relateaza REUTERS, potrivit Rador.