Plimbare prin timp si stiluri muzicale cu Thoby, twoloud si Lena Sue ￼￼

- Vremea in Romania și in București va fi schimbatoare pana miercuri, dar joi și vineri temperaturile vor atinge valori de 30 de grade Celsius, potrivit informațiilor comunicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), duminica, 8 mai, la solicitarea Libertatea. „La nivel național, incepem saptamana…

- Luni, 9 mai, in intervalul orar 9-10 se va opri furnizarea apei in cartierul Plopi pentru verificarea unor legaturi noi de conducta. Acțiunea va fi realizata de grupurile de lucru Sectorizare și Pierderi. Tot luni, intre orele 9-15.30 se va intrerupe apa in localitatea Bencecu de Jos pentru montarea…

- Așa cum ne-au obișnuit deja, artiștii Kontor ne fac ziua de vineri mai buna. Cum altfel sa incepem weekendul, decat cu muzica in caști și cu gandul la acea persoana speciala?! HANNS, Keflar, Jerome și Cotone ne prezinta poveștile lor de dragoste, ne vorbesc despre ce iși doresc, despre sentimentele…

- Meteo ANM. Ce surprize ofere starea vremii la inceputul saptamanii 27 martie – 3 aprilie 2022. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis deja o avertizare nowcasting cod galben de vant in mai multe județe ale țarii. Iata insa ce temperaturi vor fi in termometre saptamana viitoare. Surprize…

- A fost vineri, așa ca a fost totul despre artiștii Kontor. Dymd și Caroline, alaturi de Sonic One, twoloud și Deeperlove reușesc sa ne plimbe prin contraste: de la durerea provocata de un sfarșit de relație pana la energia specifica zilelor de festival. Dymd și Caroline ne deschid ușa catre suferința…

- La Gaz Metan au mai ramas opt jucatori importanti, dintre care doi au memorii depuse și așteapta judecarea lor ca sa plece și ei. Nigerianul Irobiso vrea sa semneze cu ”cainii”, impotriva carora ar putea sa joace vineri! Datoriile pe care cluburile romanești le inregistreaza fața de jucatori conduc…

- Conducerea municipalitatii din Ramnicu-Valcea va convoca o sedinta extraordinara pentru a revoca taxarea si in zilele de week-end in parcarile cu plata din oras ce a fost aprobata in urma cu doua zile de majoritatea consilierilor locali, au anuntat, joi, reprezentantii primariei. Potrivit…

