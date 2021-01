Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de vaccinare anti-COVID-19, din cadrul celei de-a doua etape a campaniei, in judetul Timis s-au vaccinat 877 de persoane, in timp ce 780 de vaccinuri au fost administrate in cadrul primei etape, care au inclus si 231 de rapeluri, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). De…

- Autoritațile anunța un numar mai mare de persoane vaccinate anti-COVID, fața de cele programate, in prima zi din etapa a doua a campaniei, la nivelul județului Buzau. Pentru ieri, fusese estimat un numar de 420 de buzoieni pentru vaccinare, la cele șapte centre deschise in județ. „470 de buzoieni au…

- Peste 300.000 de persoane din etapa a II-a de vaccinare s-au programat, pana in acest moment, pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro, informeaza STS. „In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 18 ianuarie, orele 15:30, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au…

- Romania a vaccinat, de la debutul campaniei naționale din 27 decembrie 2020, puțin peste 183.000 de persoane, toate cadre medicale. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care…

- Astazi, de la ora 15.00, incepe oficial a doua etapa de vaccinare. In aceasta faza ar trebui sa se imunizeze peste sase milioane de romani. In “prologul” etapei, de la ora 10.00, se vacineaza presedintele Klaus Iohannis. In Timisoara, doar doua centre din cele 17 care ar trebui sa functioneze in aceasta…

- In cadrul fazei I de vaccinare anti-Covid-19 pe raza județului Olt s-au vaccinat 216 persoane. Situația vaccinarilor se prezinta astfel: Spital Județean de Urgența Slatina – 108, Spital Municipal Caracal – 66, Spital Orașenesc Corabia – 12, Spitalul Orașenesc Balș – 30. Nu au fost inregistrate reacții…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), un numar de 5.993 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (in ultimele 24 de ore). Numar total de persoane vaccinate impotriva…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 incepe in Romania pe 27 decembrie, a anunțat președintele Klaus Iohannis, joi, dupa ședința de lucru cu noul Guvern. Șeful statului a precizat ca vaccinul este sigur, eficient și autorizat la cele mai inalte standarde europene.