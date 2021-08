Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au sarbatorit cu focuri de arma pe strazi, luni seara, plecarea ultimului avion american din Kabul, moment care pune capat unei prezente militare intinsa pe 20 de ani a Statelor Unite in Afganistan.

- La câteva ore dupa o explozie a zguduit aeroportul din Kabul, ucigând 13 americani și ranind alți circa 60 de civili, generalul Kenneth McKenzie, șeful Comandamentului Central al Statelor Unite, a dezvaluit în timpul unui briefing al Departamentului Apararii ca SUA fac schimb de informații…

- Tot mai multi copii sunt pierduti in timpul scenelor haotice de la aeroportul din Kabul, informeaza media locale duminica, preluate de dpa. Canalul Ariana din Afganistan a relatat despre o familie din Kabul care a preluat in ingrijire un copil pe care l-a gasit prins in sarma ghimpata. In…

- Unul dintre afganii care și-au gasit moartea pe pista aeroportului din Kabul, cazand de pe avion american care tocmai decolase, era membru al echipei naționale fotbalistice de juniori, scrie presa internaționala.

- Resturi umane au fost gasite in pasajul rotii unui avion american care a plecat luni de pe aeroportul din Kabul, relateaza The Washington Post, iar un avion militar german a parasit capitala afgana cu doar sapte oameni la bord, din cauza situatiei haotice de pe aeroport, potrivit BBC.

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan. Oamenii sunt efectiv disperați, iar in incercarea de a fugi…

- Șase figuri importante conduc mișcarea talibana care se lupta cu guvernul susținut de Occident din 2001. Talibanii s-au luptat cu guvernul afgan sprijinit de occident in Kabul de cand a fost inlaturat de la putere in 2001. Grupul a atras inițial membri care, cu sprijinul Statelor Unite, au…

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…