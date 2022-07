Sony a prezentat pana acum headsetul sau VR PlayStation VR 2 cu detalii foarte sumare, dar a decis pe 27 iulie sa ne ofere in sfarsit un demo mai copios. PS VR2 va avea un „See Through View”, care iti va permite sa vezi ce te inconjoara fara sa dai casca jos. E practic un mod „Transparent”, cum avem la casti cu ANC, doar ca acolo e pentru audio, iar aici e pentru vedere. See-Through va fi accesibil apasand butonul Function de pe headset sau folosind un card din Control Center. Cu ajutorul acestei functii te vei putea orienta in spatiu, in timp real si vei putea gasi mai usor controllerele de exemplu.…