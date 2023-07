PlayStation 5 Pro are specificaţiile dezvăluite, include un mod „8K Performance” In acest an consola PlayStation 5 implineste 3 ani de existenta si mai mult ca oricand capata substanta zvonurile legate de o versiune Slim sau Pro a sa. Ei bine azi primim o lista destul de plauzibila de specificatii pentru versiunea Pro de PS5. Acest upgrade mid-gen pentru PS5 ar fi pregatit de lansare in noiembrie 2024 si e cunoscut sub numele de cod „Project Trinity”. Pentru cine a vazut „Oppenheimer” recent, acest nume de cod evoca alte senzatii decat unele placute. De fapt e o asociere cu filmul Matrix, o pasiune a celor de la Sony. Aparent sunt deja evenimente demo in culise, care includ… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

