Play with fashion și câștigă premii cu SPOT, la Ploiești Shopping City Ploiești, 24 martie 2023 – Este momentul perfect sa te joci cu moda și sa iți reinventezi stilul cu noile colecții de primavara, la Ploiești Shopping City. Clienții centrului comercial pot crea ținute personalizate și indraznețe, mixand stiluri, texturi și culori. Noul sezon vine la Ploiești Shopping City cu ținute in culoarea anului – Viva Magenta, cu propuneri de combinații in culori tari și imprimeuri exotice, cu mixuri fresh de texturi și accesorii. Bluzele largi, pantalonii cu talie inalta și rochiile fluide sunt cele mai populare piese vestimentare ale sezonului, iar hanoracul ramane un… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

