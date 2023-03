Stiri pe aceeasi tema

- Farul a invins-o pe Rapid, scor 2-1, și incheie sezonul regular al SuperLigii pe primul loc. Prima etapa a play-off-ului a capatat contur. Play-off-ul SupeLigii incepe week-end-ul viitor, 18-19 martie. Trupa pregatita de Gica Hagi a incheiat sezonul regular cu 64 de puncte, pe prima poziție, și va…

- In ciuda schimbarilor din lot, Universitatea Craiova a aratat un fotbal bun cu CFR Cluj, a castigat clar contra campioanei si a reaprins speranta suporterilor in privinta podiumului. Pentru Stiinta urmeaza un nou meci de „foc“, de data aceasta in Capitala, contra FCSB-ului. Disputa cu „gasca“ lui Gigi…

- Incantat de victoria cu Rapid, 2-1, Adrian Mititelu anunța ca e gata sa faca pace cu fanii de la FCU Craiova. Adrian Mititelu a intrat intr-un nou conflict cu ultrașii olteni, dupa scandarile xenofobe de la meciul cu Sepsi, și a luat doua decizii radicale: nu le-a permis accesul la meciul de pe teren…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948, continua razboiul cu suporterii olteni de la peluza SUD. Patronul oltenilor amenința ca va retrage echipa de pe teren in derby-ul din Giulești, programat vineri, 10 februarie, de la ora 20:00, asta dupa ce nu le-a dat voie pe stadion la meciul…

- Aflat in conflict cu ultrașii FCU Craiova, Adrian Mititelu anunța ca e gata sa ia masuri dure la meciul cu Rapid (vineri, 10 februarie, 20:00). Dupa ce meciul cu Sepsi a fost oprit din cauza scandarilor xenofobe ale ultrașilor cravioveni, iar aceștia nu au putut fi prezenți la meciul cu U Cluj, Adrian…

- Aflat in scandal cu ultrașii de la Peluza Sud, dupa scandalul de xenofobie de la meciul cu Sepsi, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, vrea sa ia masuri dure. La partida cu U Cluj, 5-0, Adrian Mititelu nu a permis accesul fanilor pe stadion și dezvaluie ca vrea sa schimbe modul in care ultrașii vin…

- FCU Craiova a facut instructie cu U Cluj, iar antrenorul Nicolo Napoli si-a felicitat elevii la final. „Este meritul baieților ca am facut un meci foarte bun. Am meritat cele cinci goluri și sunt bune cele trei puncte. Știam bine apararea lor, dar este meritul jucatorilor. Pe Chițu l-am felicitat in…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat, la GSP Live, deznodamantul derby-ului FCSB - CFR Cluj 0-1. Mitica și-a ales remarcații partidei, explicand cum s-a facut diferența in favoarea vișiniilor. „Corleone” susține raspicat ca FCSB ar avea nevoie…