Stiri pe aceeasi tema

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut joi francezilor sa ramana „uniti” in momentul unui razboi sangeros inceput sambata intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut 13 morti francezi, potrivit unui nou bilant, informeaza France Presse. „Sa nu adaugam prin iluzie sau…

- Reteaua de socializare X (fostul Twitter) a anuntat ca a „sters sau raportat zeci de mii de mesaje" legate de atacul Hamas asupra Israelului, ca raspuns la amenintarea UE cu sanctiuni pentru raspandirea de informatii false.„De la atacul terorist asupra Israelului, am luat masuri pentru a elimina…

- Platforma de socializare X a eliminat sute de conturi afiliate Hamas si a luat masuri pentru a elimina sau a eticheta zeci de mii de continuturi, de la atacul grupului militant asupra Israelului, a declarat joi directorul general Linda Yaccarino, transmite Reuters, potrivit news.ro.Masura a venit…

- Dupa atacul gruparii militante islamiste Hamas asupra Israelului si atacurile aeriene de razbunare ale Israelului in enclava palestiniana Gaza, firmele de retele de socializare au observat o crestere a dezinformarii legate de conflict, inclusiv imagini falsificate si videoclipuri etichetate gresit,…

- Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna, i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X, cunoscuta in trecut drept Twitter, dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE, relateaza Reuters.…

- UE i se adreseaza in termeni fermi lui Elon Musk cu privire la continutul ilegal de pe platforma X privind conflictul israeliano-palestinian, scrie Rador Radio Romania.Uniunea Europeana i-a transmis o scrisoare formala in termeni fermi lui Elon Musk - detinatorul companiei X, cunoscuta anterior drept…

- Elon Musk a spus ca platforma sa de socializare X va plati costurile legale si va da in judecata in numele persoanelor care au fost tratate nedrept de catre angajatori pentru ca au postat sau au apreciat ceva pe reteaua cunoscuta anterior sub numele de Twitter, transmite Reuters. ”Daca ati fost tratat…