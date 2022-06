Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a avertizat luni ca ar putea renunta la oferta sa de 44 de miliarde de dolari de preluare a Twitter, daca reteaua de socializare nu ii va pune la dispozitie date despre spam si conturi false, transmite Reuters. Intr-o scrisoare catre Twitter, miliardarul si-a reiterat solicitarea de detalii…

- Mai multe reacții au aparut dupa ce liderii coaliției aflata la guvernare au convenit luni seara un nou pachet de masuri sociale, care urmeaza sa fie aplicat de la 1 iulie a.c.. Printre decizii: acordarea unui sfert din majorarea salariala cuvenita bugetarilor, dar care a fost inghețata in 2019, dar…

- Un numar de 258 de persoane au fost selectate in vederea angajarii in urma Bursei generale a locurilor de munca ce a fost organizata, vineri, in Vaslui, Barlad si Husi, iar 15 vasluieni s-au angajat pe loc, au informat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui.…

- Un numar de 258 de persoane au fost selectate in vederea angajarii in urma Bursei generale a locurilor de munca ce a fost organizata, vineri, in Vaslui, Barlad si Husi, iar 15 vasluieni s-au angajat pe loc, au informat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui,…

- ”Platforma de recrutare OLX anunta ca angajatorii au scos pe piata, in 2021, un numar mai mare de oferte de munca pentru romanii care si-au dorit un job peste granite, comparativ cu 2020, conform datelor colectate. Cele mai multe oferte de munca au fost disponibile in Germania, iar cele mai atragatoare…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava va organiza, vinerea viitoare, pe 20 mai, Bursa generala a locurilor de munca, cel mai important targ de joburi de peste an. Evenimentul va avea loc la Suceava, Falticeni, Radauți și Gura Humorului.In municipiul Suceava, bursa va ...

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat joi, 7 aprilie, in ședința publica, platforma de tranzacționare a gazelor naturale operata de compania BRM East Energy, pentru o perioada de 3 ani.

- Șoferul automobilului Toyota, implicat in accident, a decedat la spital. Atat el, cat și cei doi barbați aflați in automobilul Dacia aveau varstele cuprinse intre 40-50 de ani. Un grav accident rutier s-a produs, in dupa amiaza zilei de astazi, pe traseul M-5 la ieșirea din satul Codreanca spre Chișinau.…