Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a XII-a pot face meditatii online pentru examenul de Bacalaureat, incepand cu 15 martie, pe platforma “Gata de Bac”, program de pregatire dezvoltat de Digital Nation. Organizatia desfasoara programe de formare accelerata pentru tineri, specialisti si antreprenori. Meditatiile sunt disponibile…

- Incepand cu 1 martie 2021, accesul clienților in magazinul E.ON din municipiul Bacau se realizeaza doar in baza unei programari prealabile, realizata prin intermediul serviciului E.ON eBooking: www.eon.ro/programare-online. Masura are in vedere evitarea aglomerarilor in perimetrul magazinului, prin…

- Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va incepe pe 29 martie, cu proba la Limba si literatura romana. Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematica si elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 31 martie simularea…

- Ministerul Educației a stabilit datele la care vor avea loc simularile pentru Evaluarea Naționala 2021 și Bacalaureat 2021. Simularea pentru Evaluarea Naționala 2021 va incepe pe 29 martie, cu proba la Limba si literatura romana, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei, informeaza …

- Simularea examenului național de Bacalaureat 2021 pentru elevii de clasa XII-a și a XIII-a va incepe pe 22 martie, cu proba la Limba si literatura romana, se arata intr-un comunicat transmis, marți seara, de Ministerul Educației. In timp simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) si Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) acuza Guvernul de iresponsabilitate si ca a condamnat elevii la abandon scolar pentru ca nu a…

- De la inceputul acestei saptamani, emisiunea „Teleșcoala” a revenit cu un nou sezon la TVR 2, unde ii invita pe elevii aflati in pragul sustinerii examenelor de Evaluare Naționala si Bacalaureat intr-o sala de clasa moderna, cu tabla inteligenta, totul in tonuri calde, de portocaliu. De luni pana vineri,…

- Rezultatele unei analize a Consiliului Concurentei indica faptul ca pretul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, promovat online, in Romania, se situeaza intre 30 lei si 68 lei. Acesta este un nivel de preț comparabil cu cele din mai multe tari europene. „Persoanele fizice pot achiziționa…