- Compania romaneasca Essensys Softwarel a dezvoltat patforma prin care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a distribuit vaccinurile anti-COVID la nivel global in 2020, a declarat directorul general al companiei.

- Platforma prin care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a distribuit vaccinurile anti-covid la nivel global in 2020 a fost dezvoltata de compania romaneasca Essensys Software, a declarat, joi, directorul general al acesteia, Mihai Matei, intr-o dezbatere pe tema digitalizarii. "Lucram foarte…

- Boala care va exploda in lume din cauza COVID-19. Explozie a cazurilor de demența la nivel mondial Boala care va exploda in lume din cauza COVID-19. Explozie a cazurilor de demența la nivel mondial Anunț alarmant al specialiștilor in boli neurologice. Covid-19 ar putea duce la o creștere iminenta a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu sustine obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 in nicio tara, desi apara importanta imunizarii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a agentiei ONU, ca raspuns la faptul ca mai multe tari iau in considerare obligativitatea vaccinarii. ”In general,…

- Ministrul sanatații a atras atenția Institutului Național de Sanatate Publica, spunand ca numarul crescut de cazuri ar putea deveni o realitate mai devreme decat s-ar crede. Ioana Mihaila a oferit declarațiile in cadrul unui interviu difuzat pe TVR, cu privire la estimarile evoluției cazurilor de COVID-19…

- Numul cazurilor de COVID-19 a crescut pentru a doua saptamana, la nivel global, insa bilanțul deceselor este in continua scadere. Anunțul OMS Numarul persoanelor pozitive cu COVID-18 a crescut ușor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, fiind o creștere…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca persoanele vulnerabile la infecția cu virusul SARS-CoV-2 vor avea nevoie anual de o doza de vaccin impotriva COVID-19. OMS, asemeni producatorilor de vaccin impotriva COVID-19, este de parere ca persoanele din categoriile de risc, precum varstnicii…

- „Asta inseamna ca riscurile au crescut pentru persoanele neprotejate, care reprezinta cea mai mare parte a populației lumii”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, in cadrul unei conferințe de presa. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) spun ca promisiunea tarilor din…