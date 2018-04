Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Renault anunța nominalizarea lui Antoine Doucerain in funcția de Director General al Automobile Dacia și Director General al Groupe Renault Romania, de la 1 mai 2018. Acesta ii va fi subordonat lui Nicolas Maure, director de operațiuni Groupe Renault pentru Regiunea Eurasia, din care face parte…

- Groupe Renault l-a nominalizat pe Antoine Doucerain in functia de director general al Automobile Dacia si director general al Groupe Renault Romania, de la 1 mai 2018, in locul lui Yves Caracatzanis, care va prelua o alta functie in cadrul grupului, informeaza un comunicat al companiei.

- Yves Caracatzanis iși incheie, la finele acestei luni, mandatul de director general al Automobile Dacia și Groupe Renault Romania, iar de la 1 mai postul acestuia va fi preluat de Antoine Doucerain, care are o vechime de 25 de ani in cadrul grupului Renault.