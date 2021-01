Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a lansat noile planuri-cadru pentru liceu și școala profesionala in dezbatere publica. Acestea vor stabili care sunt materiile ce vor fi studiate de elevii de clasele a IX-a și vor intra in vigoare treptat, incepand cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.Documenteleelaborate…

- ANAF a venit cu precizari legate de Declarația Unica 2021, documentul ce trebuie depus de toți cer care obțin venituri din activitați independente. Anul acesta, s-au produs ceva schimbari. ANAF pregatește mai multe schimbari pentru formularul cunoscut sub denumirea de Declarația Unica. Exista, intre…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica metodologia aplicarii Legii Mirosurilor Reclamantul trebuie sa tina un jurnal al mirosului inainte sa inainteze sesizarea Inspectorul trebuie sa oberve olfactiv timp de 15 minute situatia din zona reclamata Legea mirosurilor, intrata in vigoare in vara…

- Jean Badea, coordonatorul strategiei de digitalizare a educatiei pusa in dezbatere publica de Ministerul Educatiei, spune ca digitalizarea evaluarilor sustinute de elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a poate fi realizata abia peste 2 ani pentru ca trebuie formati profesorii, conectate la internet…

- In acest sens, in ședința de astazi, 18 noiembrie, Comisia politica externa și integrare europeana a decis sa propuna Parlamentului ratificarea Acordului de imprumut intre Republica Moldova si Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) privind al doilea Proiect de imbunatațire a…

- PARTENERIAT… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui lanseaza un apel catre agentii economici din judet, care se pot implica in pregatirea profesionala a elevilor si a viitorilor angajati. Acestia sunt indemnati sa transmita solicitarile de scolarizare in invatamantul dual/profesional pana pe 13 noiembrie…

- "Potrivit datelor furnizate de catre Institutul National de Sanatate Publica, in a cincea saptamana de scoala, 12-18 octombrie, au fost inregistrate 1.692 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, care reprezinta o crestere cu 155-, in timp ce, raportat la numarul total de cazuri inregistrat de la inceputul…

- CARAS-SEVERIN – Un demers important pentru corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii este acela in care operatorii economici sunt invitați sa-si exprime solicitarea de implicare in școlarizarea elevilor din invațamantul profesional și invațamantul dual! Operatorii economici au posibilitatea…