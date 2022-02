Stiri pe aceeasi tema

- Tendința de un contract – o oferta continua pentru proiectele Primariei Timișoara. Municipalitatea a mai trecut o etapa in licitația pentru desemnarea constructorului care va executa lucrarile pentru proiectul „Extinderea spațiilor de invațamant. Construirea unui corp de cladire cu un etaj la Școala…

- Primaria Isaccea, judetul Tulcea, a organizat o licitatie pentru achizitia serviciilor in cadrul proiectului "reabilitare si modernizare spatii verzi zona centrala a orasului Isaccea, judetul Tulcealdquo;.Contractul a fost atribuit pe 28 ianuarie, iar pe www.licitatiapublica.ro a fost publicat pe 1…

- Casa de Cultura a Municipiului Timisoara doneaza cei 20 de braduti din Piata Libertatii timisorenilor care doresc sa-I planteze spatiile verzi sau gradinitele din cartiere. Inclusiv transportul este asigurat. Cei 20 de braduți din Piața Libertații vor fi puși la dispoziția timișorenilor care și-i doresc…

- Noul serviciu de parcare al Primariei Timișoara intra in dezbatere publica in aceasta saptamana, la cererea sindicaliștilor din instituția de pe C.D. Loga. Ar fi trebuit sa se voteze marți in consiliul local. Propunerea conducerii PMT este ca noul Timpark sa fie controlat de primar sau de viceprimar.

- Joi, 18 noiembrie de la ora 13.30, la ZIUA LIVE, Liviu Merdinian isi prezinta raportul de activitate dupa primul an de mandatLiviu Merdinian, presedintele Uniunii Armenilor din Romania a candidat pe listele PSD Constanta pentru CLM, la alegerile locale din 2020.De profesie medic, Merdinian este si membru…

- Edificarea construcțiilor in spațiile verzi din orașe și sate va fi interzisa. Guvernul a avizat pozitiv modificarile la Legea privind spațiile verzi ale localitaților urbane și rurale. Astfel, va fi prevenita intervenția frauduloasa in spațiile verzi, schemele ilicite și actele de corupție care favorizau…

- Primaria digitala din noua administrație timișoreana costa un milion de euro lunar pentru produs hartii și utilizare a acestora. Municipalitatea a publicat pe SEAP anunțul de licitație prin care se cauta o firma care va primi 3,9 milioane de lei pentru a se ocupa de printarea, copierea sau trimiterea…