- Ludovic Orban a afirmat sambata, la intalnirea regionala privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, precum si oportunitatile pentru accesarea fondurilor europene si bugetul pentru anul 2021, de la Focsani, ca este posibil ca in cursul acestui an sa inceapa prima exploatare offshore, iar parte din…

- „In ceea ce priveste gazul, pe langa alocarea de 200 milioane pe exercitiul actual, eu cred ca putem sa solicitam finantare si pe PNRR. De asemenea, noi am solicitat deja in cadrul bugetului 2021-2027 inca 800 milioane. Acuma va spun ca la primul apel de proiecte s-au depus proiecte in valoare de 12…

- Primarul Cristi Misaila pregatește plangeri penale impotriva consilierilor locali care au instigat la deturnare de fonduri prin aprobarea proiectului care prevede vouchere de 200 lei pentru femeile din Focșani. In cadrul unei conferințe de presa, edilul a aratat ca un asemenea proiect este ilegal deoarece…

- Fostul sediu al Prefecturii Putna a fost inaugurat ieri, in cadrul manifestarilor dedicate implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, vicepreședinții Marian Oprișan și Ionel Cel Mare, primarul municipiului…

- Liberalii i-au rasplatit cu bani de la bugetul statului pe primarii localitaților care le-au adus voturi la alegerile parlamentare de la inceputul lunii decembrie. Președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici a acuzat, astazi, intr-o conferința de presa, ca Guvernul PNL a acordat…