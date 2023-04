Stiri pe aceeasi tema

- In Romania domnesc ingrijorarile. Problema pensiilor speciale ne-ar putea aduce in situația in care sa pierdem o suma importanta de bani. Și totuși care sunt șansele sa se intample acest lucru? Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a dat cateva detalii in acest sens. Acesta susține…

- Acordul UE-Germania privind combustibilii electrici salveaza motoarele termice. Italia, Polonia și Bulgaria continua lupta''Impreuna cu Germania am ajuns la un acord privind utilizarea in viitor a combustibililor electronici la mașini.'' Printr-un un tweet lansat pe net sambata dimineața, vicepreședintele…

- Deși decidenții de la Bruxelles deja pusesera cruce motoarelor clasice, Germania s-a opus. Dupa 2035 se vor comercializa și motoare cu ardere interna, dar numai cele care merg cu combustibili ecologici. Guvernul german a ajuns la un acord cu Comisia Europeana in disputa cu privire la interzicerea vanzarii…

- ”E important ca anumiti ministri sa trateze mai serios problemele. Cum este cea a fermierilor din Romania. Fara interventia Presedintelui Klaus Iohannis la Consiliul European, fermierii romani ramaneau dezavantajati. Desi au existat consecinte pentru ei in toata aceasta perioada de razboi la granita”,…

- Comisia Europeana a transmis Guvernului Ciuca un punct de vedere, consultat de ȘTIRIPESURSE.RO, in care afirma ca proiectul de lege privind pensiile de serviciu (inclusiv pensiile militare) ar avea ca rezultat „doar economii foarte limitate și nu ar aborda suficient sustenabilitatea fiscala și, in special,…

- Prevederile propuse de Comisia Europeana privind permisele de conducere mobile vor intra probabil in vigoare dupa trei ani de la adoptarea directivei, spune comisarul pentru Transporturi Adina Valean intr-un interviu acordat 24chasa.bg . Tinerii vor putea susține examenul pentru obtinerea permisului…

- Proiectul de regulament este conceput pentru a se asigura ca nivelul ”capacitatii de productie a tehnologiei net zero din Uniune este suficienta pentru a satisface cel putin 40% din nevoile anuale de implementare ale Uniunii”, se arata in document. UE este ingrijorata ca intreprinderile europene se…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ce va susține ca președinte al Romaniei in cadrul Consiliului European ce se desfașoara joi și vineri la Bruxelles. In acest context, fara a menționa explicit numele Austriei și al cancelarului Karl Nehammer, Klaus Iohannis a taxat legarea migrației de Spațiul Schengen,…