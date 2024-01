Planul roşu de intervenţie în Hunedoara. Microbuz cu 9 persoane, răsturnat Un microbuz cu 9 persoane s-a rasturnat, marti dimineata, in comuna Balsa, fara ca vreuna dintre acestea sa fi ramas blocata in masina, potrivit primelor informatii ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise echipaje ale pompierilor militari din Orastie, Geoagiu si Deva, cu patru ambulante si trei masini de interventie, intre care una este prevazuta cu modul de descarcerare, iar alta este echipata pentru transport victime multiple. Drumul judetean Geoagiu – Balsa este greu practicabil din cauza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

