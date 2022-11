Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Direcția Generala Educație,Tineret și Sport a Consiliului municipal, Andrei Pavaloi, susține ca autorii campaniei „Copiii LGBT in școala ta” nu a anunțat Direcția Educație și nici nu au cerut opinia lor. Anunțul a fost facut in cadrul ședinței de astazi, 15 noiembrie, a Consiliului Municipal Chișinau.

- Conducatorii subdiviziunilor, instituțiilor și intreprinderilor din municipiul Chișinau vor elabora planuri de optimizare a consumului de energie electrica, in special in orele de varf: 07:00-11:00, 18:00-23:00, dar care nu va afecta siguranța și activitatea angajaților sau

- 127 de gradinițe din Capitala și 16 instituții de educație timpurie din suburbii au fost conectate la agentul termic. Anunțul a fost facut de catre șeful-adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, in cadrul ședinței operativa a serviciilor municipale. „Conectarea…

- Orice intrerupere intenționata a rețelelor de energie din UE va fi intampinata de „un raspuns robust și unit”, a declarat șeful diplomației europene, Josep Borrell, dupa ce cateva state au spus ca cele doua gazoducte rusești care livreaza catre Europa, și sunt avariate, probabil au fost atacate, ducand…

- Eficientizarea consumului de energie, o mai buna izolare termica a cladirilor industriale sau chiar producția de energie „verde” sunt cateva dintre proiectele ce pot primi și pana la jumatate de milion de euro, fonduri europene. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat trei ordine…

- Autoritațile municipale au inițiat campania de salubrizare in instituțiile de invațamint din capitala. Anunțul a fost facut astazi de catre șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport din municipiul Chișinau, Andrei Pavaloi, in ședința operativa a serviciilor municipale. Potrivit…

- Peste 70 de tineri specialiști au fost angajați in instituțiile de invațamint din capitala. Informația a fost prezentata astazi de catre șeful adjunct al Direcției generale, educație, tineret și sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința operativa a serviciilor municipale. Potrivit conducerii DGETS,…

- Numarul copiilor incadrati in institutiile de invatamant din capitala este in creștere. Potrivit sefului interimar al Directiei Generale Educatie Tineret si Sport a Municipiului Chisinau, Andrei Pavaloi, pana in prezent peste 700 de copii refugiati din Ucraina au fost