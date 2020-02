Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala va discuta, pe 24 februarie, sesizarea conflictului intre președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in funcția de premier, au declarat surse ale instituției. Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregatiti…

- Seful statului a mentionat in documentul trimis CCR ca nu exista niciun blocaj institutional, dupa ce l-a nominalizat a doua oara pe Ludovic Orban ca premier. Klaus Iohannis a comparat situatia politica actuala cu ceea ce s-a intamplat in anul 2009. "In octombrie 2009, Guvernul condus de Emil…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, arata intr-o sesizarea trimisa Curții Constituționale privind desemnarea lui Ludovic Orban din nou ca premier ca șeful statului iși exercita discreționar și abuziv atribuțiile, astfel ca este invocat un conflict juridic de natura constituționala intre…

- ​PSD ia în calcul sa nu participe la sedința din Parlament pentru învestirea Guvernului Orban, astfel încât sa nu existe cvorumul necesar, iar votul sa fie amânat. „E un moment în care trebuie o decizie politica, daca participam la acel vot sau nu. Avem…

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Liderul interimar al PSD a declarat, la ieșirea de la consultarile cu președintele Klau Iohannis, de la Cotroceni, ca social democrații vor ataca la Curtea Constituționala a Romaniei propunerea de premier venita din partea PNL. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, dupa consultari,…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, ca PSD va depune o moțiune de cenzura în urmatoarea sesiune parlamentara împotriva Guvernului PNL. Liderul interimar al PSD invoca conflictul juridic dintre Parlament și Executiv și precizeaza ca Ludovic Orban ar trebui sa își dea demisia, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca exista vointa politica din partea PNL pentru a schimba presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, dar a mentionat ca pentru a se ajunge la acest lucru e nevoie de negocieri cu partenerii.Intrebat daca exista vointa politica, in momentul de fata,…