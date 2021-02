Planul lui Boncu de asasinare a unui jurnalist timișorean Probe zdrobitoare legate de planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la care de Lucian Boncu, se regasesc in inregistrarile facute de DIICOT in dosarul in care liderul interlop a fost trimis in judecata pentru trafic de cocaina. Conform PRESSALERT.ro, anchetatorii au reușit sa plaseze o camera video in apartamentul ... The post Planul lui Boncu de asasinare a unui jurnalist timișorean appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

