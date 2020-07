Stiri pe aceeasi tema

- La capitolul ”Infrastructura pentru educatie”, documentul elaborat de Executiv mentioneaza: - Investitii in unitati scolare programate in perioada 2021– 2027: •2.488 de unitati scolare vor fi incluse in programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate - 6,046 miliarde de lei. •375 de unitati…

- Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, sa construiasca trei spitale regionale in perioada 2021 - 2027, cu o valoare totala de 1,64 miliarde euro. Acestea sunt: - Spitalul Regional de Urgenta Cluj - 539,59 milioane…

- Planul de relansare economica anuntat de Guvern vine cu investitii uriase in infrastructura de transport, sanatate, educatie si energie, dar prevede de asemenea masuri de sprijin pentru repornirea companiilor afectate de criza coronavirus si pentru sustinerea angajatilor.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca pana la sfarsitul acestui an vor "incepe efectiv" lucrari de construire a 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres. Lucian Bode mentioneaza ca va prezenta public un "plan integrat” privind viziunea Guvernului in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii…

- Social-democrații acuza ca relansarea economica a țarii in viziunea PNL se concentreaza in jurul elementului central al guvernarii Orban, ”vidul”, care inseamna ”#bataiadejoc cu creditele pentru firme prin IMM INVEST, prin care umilesc zeci de mii de antreprenori”. Guvernul a promis din martie ca lucreaza…

- Spre deosebire de bugetari, care și-au prinit integral salariile uriașe și sporurile in perioada pandemiei de COVID-19, aproape o jumatate de milion de romani și-au pierdut locurile de munca (le incetat contractele), iar peste 595.000 au contractele suspendate. Guvernul a aprobat, prin Ordonanța de…

- Ludovic Orban a anunțat, joi seara, inaintea ședinței de guvern, ca Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a propus adoptarea unei OUG care vizeaza masurile ce trebuie luate dupa data de 1 iunie.”Adoptarea proiectului de OUG prin care sa stabilim masurile active de sprijin pentru angajatori…

- Federatia franceza a lansat un plan financiar in valoare de 35 milioane euro pentru sustinerea tenisului din aceasta tara pe fondul crizei financiare generate de pandemia de coronavirus, scrie Reuters, Agerpres.Tenisul profesionist a fost suspendat pana la jumatatea lunii iulie, turneul de…