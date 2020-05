Decizia vine intr-un moment in care pandemia de coronavirus a declansat ingrijorari ca bancile cu activitati transfrontaliere si investitorii ar putea sa se retraga din tarile vulnerabile, informeaza Financial Times. Potrivit cotidianului britanic, institutii precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Fondul Monetar International si-au intensificat lucrarile in cadrul asa-numitei "Initiative de la Viena", care a jucat un rol cheie in gestionarea procesului de reducere a gradului de indatorare a bancilor in perioada crizei financiare mondiale si a crizei datoriilor din…