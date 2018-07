Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a prezentat detalii ale propunerii sale cu privire la relatia comerciala post-Brexit pe care o vrea cu UE, ce ar urma sa permita o stransa cooperare economica si in domeniul securitatii, scrie AFP, care prezinta principalele puncte ale planului britanic post-Brexit. Acest plan a provocat…

- Guvernul Theresa May a prezentat planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, proiectul – contestat atat de politicieni britanici, cat si de Bruxelles – continand prevederi in materie de imigratie si relatii comerciale, precum si achitarea unor restante de 44 de miliarde de euro. Documentul…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…

- Jeremy Hunt este noul ministru de externe al Regatului Unit, anunta Reuters. Premierul Theresa May l-a numit luni pe Hunt ca succesor al lui Boris Johnson, la cateva ore dupa demisia acestuia. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dadarlat)

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Londra este in prag de criza politica: Boris Johnson a demisionat din functia de ministru de Externe al Marii Britanii. El este cel de-al treilea politician care demisioneaza in numai 24 de ore, inaintea sa fiind David Davis, ministrul pentru Brexit si adjuctul acestuia, Steve Baker.

- Un purtator de cuvant al guvernului a declarat: „In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Va fi anuntat in curand inlocuitorul sau. Prim-ministrul ii multumeste lui Boris pentru munca depusa". Demisia sa vine la cateva…