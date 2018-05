Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Prahova organizeaza in perioada 17-24 mai 2018, activitati de informare si constientizare a populatiei referitoare la hipertensiunea arteriala. Presiunea arteriala crescuta este principalul factor de risc pentru deces si disabilitate la scara globala, conform Organizatiei…

- Condimentele sunt folosite in acelasi timp ca plante medicinale, alimente si condimente. Poate fi vorba de boboci (cuisoarele), de fructe ( anasonul stelat, vanilia), de seminte (feniculul, chimionul) de bace (ienuparul, piperul negru), de frunze...

- Au o capacitate intelectuala peste medie, sunt creativi și uneori geniali, dar oamenii inteligenți sunt nefericiți de cele mai multe ori. Iata cateva motive. Deși nimic nu pare sa le fie impotriva și sunt invidiați pentru mintea lor stralucita, oamenii inteligenți sunt uneori nefericiți și inadaptați…

- Sarace in calorii O rosie mica are in jur de 16 calorii, ceea ce este mai mult decat perfect pentru silueta. Poti manca si doua fara sa iti faci griji ca te vei ingrasa. In plus, le poti consuma in orice moment al zilei, fara sa te gandesti ca ti-ar putea da peste cap sistemul digestiv. Bogate…

- Durerile de cap Uneori, durerile de cap ar putea fi un simptom al hipertensiunii. In acest caz, sunt localizate la nivelul frunții, cuprinzand și zona cefei. Apar mai ales dimineața și pot ceda dupa administrarea de medicamente contra durerii. Intensitatea durerii depinde de cat este de mare…

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- Dana Chera a facut o confesiune neașteptata, duminica, in direct la TV. La inceputul emisiunii pe care o prezinta vedeta și-a lasat invitata, pe judecatoarea Gabriela Baltag, fara replica.

- Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova in SUA, presedinte al Institutului pentru Dezvoltare si Initiative Sociale (IDIS), crede ca, dincolo de gestul simbolic, declaratiile de unire semnate de cei 60 de primari moldoveni vor ajuta, de fapt, partidele dirijate de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc…